Taiwan: sondaggio Ong, in calo cittadini propensi a contrastare invasione dalla Cina

- La percentuale della popolazione taiwanese propensa a difendere l’Isola da una potenziale invasione militare da parte cinese è in calo, dal 79,8 per cento del 2020 all’attuale 72,5 per cento. È quanto rivela l’ultimo sondaggio della Taiwan Foundation for Democracy, un’organizzazione non governativa con sede a Taipei. L’indagine – condotta dal 10 al 15 agosto - ha tuttavia registrato un elevato ottimismo in merito al futuro dell’isola, la cui democrazia rischia un deterioramento solo per il 36 per cento degli intervistati. La popolazione sembra inoltre concordare sulla cattiva influenza esercitata dalla disinformazione sullo stato di diritto. Le fake news dovrebbero essere represse dal governo per l’80 per cento degli intervistati. (Cip)