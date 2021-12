Taiwan: arresti Stand News, Ppd accusa Pechino di reprimere la libertà di stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito progressista democratico di Taiwan ha condannato l'arresto di sei dipendenti della testata online di Hong Kong Stand News, accusati di associazione a delinquere finalizzata alla pubblicazione sediziosa. Gli arresti “uccidono la libertà di parola e lo stato di diritto di Hong Kong”, ha dichiarato la forza politica, sottolineando come la controversa Legge sulla sicurezza nazionale sia uno strumento nelle mani di Pechino per reprimere il dissenso e silenziare il dibattito sulla stampa. Il Partito progressista democratico ha inoltre definito “una barzelletta” il principio “un Paese, due sistemi”, in base al quale Pechino dovrebbe concedere un certo grado di autonomia alle proprie Regioni amministrative a statuto speciale. Gli esponenti di Partito hanno infine rinnovato il loro sostegno alla municipalità, sollecitando la comunità internazionale a prendere posizioni nette rispetto ad atti di questo tipo. (segue) (Cip)