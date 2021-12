Legge Bilancio: Castellone (M5s), personale 118 con 36 mesi attività sarà stabilizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In legge di Bilancio "abbiamo portato a casa un risultato importante: grazie a un nostro emendamento sarà possibile stabilizzare il personale medico che ha maturato almeno 36 mesi di attività lavorativa svolta presso il servizio di emergenza-urgenza 118 negli ultimi dieci anni anche in maniera non continuativa". Lo scrive sui social la capogruppo del M5s al Senato, Mariolina Castellone. "Come M5s - prosegue - abbiamo provato con tutte le nostre forze e fino all'ultimo momento a riconoscere al personale del 118 anche altri diritti: estendere al 118 l'indennità prevista già per gli operatori del pronto soccorso (sarebbero bastati 27 milioni di euro per coprire i costi ma le altre forze politiche non ci hanno appoggiato), permettere ai medici del 118 con 36 mesi di anzianità di poter accedere in sovrannumero, e quindi senza retribuzione, alle scuole di specializzazione in medicina di emergenza urgenza (ma ancora una volta ha prevalso la visione miope di chi, per proteggere il proprio orticello, sacrifica il bene comune)". (segue) (Rin)