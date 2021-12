Legge Bilancio: Castellone (M5s), personale 118 con 36 mesi attività sarà stabilizzato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Comprendo quindi la delusione che ha ispirato le parole del segretario nazionale della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg), Francesco Marino. Chiedo però alla Fimmg e ai sindacati e associazioni di categoria di dare forza a tutte le nostre battaglie e aiutarci a conseguire gli obiettivi ambiziosi e non più procrastinabili ai quali puntiamo", prosegue. "Noi non ci arrenderemo - aggiunge - e continueremo a fare proposte di cambiamento che rispondono agli insegnamenti che ci ha lasciato la pandemia”. “È arrivato il momento di unire le forze per rimettere al centro la dignità dei lavoratori del comparto sanità e la tutela della salute come bene universale ed accessibile a tutti", conclude Castellone. (Rin)