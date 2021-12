Covid: Confesercenti, consumi a rischio per oltre 2 miliardi, contagi bloccano economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accelerazione di contagi e quarantene (+178 per cento in un mese) frena l’economia: a rischio 932 milioni di consumi delle famiglie italiane e 1,2 miliardi di spesa di turisti stranieri. Ricettività e ristorazione sono i settori più colpiti. Lo stima Confesercenti, secondo cui la pandemia torna a bloccare l’economia del Paese. La variante Omicron, l’aumento dei contagi e le restrizioni rischiano di costare solo nel periodo delle festività invernali oltre due miliardi di euro di minori consumi: 932 milioni delle famiglie italiane e 1,2 miliardi di euro di mancate spese di turisti stranieri. Un brusco stop di cui risentirebbe anche la ripresa, con una riduzione dello 0,5 per cento del tasso di crescita del Pil nel quarto trimestre. Fortunatamente, l’impennata dei contagi sembra avere per il momento effetti contenuti sulla letalità, ma l’impatto per le attività lavorative è già molto pronunciato. Ciò a causa del subitaneo incremento delle quarantene: le persone in isolamento domiciliare nel solo mese di dicembre sono passate da 190mila a 530mila (+178 per cento). Un numero destinato a crescere ancora nei prossimi giorni che va moltiplicato per un fattore di scala pari almeno a 3, dal momento che le quarantene riguardano l’intero nucleo familiare dei contagiati. La conseguenza immediata è una riduzione forzata dell’offerta di lavoro, con ciò che ne consegue per l’ordinario svolgimento delle attività di produzione e di fornitura di servizi. (segue) (Com)