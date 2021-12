Covid: Toti, in Conferenza Regioni chiederemo mini quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra poco in Conferenza delle Regioni “presenteremo un documento per cambiare al più presto le regole delle quarantene e del contact tracing. Non possiamo paralizzare l'Italia". Lo anticipa questa mattina su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. "Treni cancellati per mancanza di personale, 21 mila liguri costretti a casa. Non possiamo bloccare il Paese con le quarantene dei contatti di positivi”, aggiunge. “Il Covid è cambiato, la maggior parte della popolazione è vaccinata, dobbiamo rivedere anche le misure per affrontarlo", conclude. (Rin)