Indonesia: governo respinge 120 rohingya alla deriva su un barcone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Indonesia hanno annunciato il respingimento in acque internazionali di un barcone con a bordo circa 120 rifugiati rohingya che erano diretti verso la Malesia, e che era stato spinto alla deriva dalle correnti marine. Il respingimento è avvenuto a dispetto delle precarie condizioni delle persone a bordo, e il timore che la barca possa affondare al largo della provincia indonesiana settentrionale di Aceh. Secondo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), l'imbarcazione ha una falla, il motore danneggiato e rischia il ribaltamento in caso di maltempo. "L'Unhcr è profondamente preoccupato per la sicurezza e la sopravvivenza delle persone a bordo", recita una nota diffusa dall'agenzia nella giornata di ieri. "Sollecitiamo con forza il governo indonesiano a consentire immediatamente lo sbarco in sicurezza per prevenire l'inutile perdita delle vite delle persone a bordo", prosegue la nota, che è stata però ignorata da Giacarta. (Fim)