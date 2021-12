Afghanistan: ministero Esteri tedesco, Paese si avvia verso catastrofe umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Afghanistan si avvia verso “la più grande catastrofe umanitaria del nostro tempo”, con alcune famiglie del Paese che vendono le proprie figlie per ottenere cibo e 24 milioni di abitanti su un totale di 40 milioni che necessitano di aiuti per sopravvivere all'inverno. È quanto afferma il ministero degli Esteri tedesco. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, con un sostegno da 600 milioni di euro, la Germania è già il maggiore donatore di aiuti umanitari per l'Afghanistan. La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, intende far proseguire la fornitura degli aiuti al Paese centroasiatico nel 2022. I fondi stanziati dalla Germania finanziano, tra l'altro, i voli delle Nazioni Unite per portare gli aiuti nelle aree remote dell'Afghanistan e gli ospedali mobili allestiti a Kabul dall'Ordine di San Giovanni del baliaggio del Brandeburgo. Per coordinare meglio gli aiuti nel Paese, fornire un sostegno più mirato a coloro che intendono lasciarlo e avere un quadro più preciso della situazione, il ministero degli Esteri tedesco sta ancora cercando di avere una propria presenza a Kabul. Tuttavia, ciò non dovrebbe in alcun modo essere considerato come un riconoscimento del governo dei talebani e dovrebbe avvenire “in stretto contatto con i partner europei e internazionali” della Germania. Al momento, non è ancora chiaro se il primo passo sarà istituire un ufficio di rappresentanza per l'Ue o se vari Paesi invieranno a Kabul proprio personale, che potrebbe poi essere alloggiato in un edificio condiviso. (Geb)