Germania: Covid, governo vuole donare almeno 75 milioni di dosi di vaccini a Paesi poveri

- Il governo federale intende donare almeno 75 milioni di dosi dei vaccini contro il Covid-19 ai Paesi poveri nel 2022, senza limitare la campagna di vaccinazione contro il virus in corso in Germania. È quanto dichiarato dalla ministra della Cooperazione economica e dello Sviluppo tedesca, Svenja Schulze, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al gruppo editoriale Rnd. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha affermato che la Germania ha raggiunto l'obiettivo stabilito per il 2021 di donare ai Paesi in via di sviluppo 100 milioni di fiale dei vaccini contro il coronavirus. Tuttavia, ha evidenziato Schulze, “non possiamo fermarci qui. Per il prossimo anno abbiamo in programma un'ulteriore donazione di almeno 75 milioni di dosi”. A ogni modo, come affermato dalla ministra per la Cooperazione economia e lo sviluppo tedesca, questa iniziativa non andrà a discapito dei tedeschi che intendono farsi vaccinare contro il Covid-19. Schulze ha poi respinto le richieste sulla revoca dei brevetti sulla produzione dei preparati, provenienti anche dalla SpD. Una decisione in tal senso non avrebbe, infatti, “alcuna utilità” nella lotta contro la pandemia, data la natura “tecnicamente impegnativa e complessa” della produzione dei preparati contro il coronavirus. (Geb)