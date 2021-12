Covid: Zaia, rischiamo di mandare mezza Italia in quarantena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zaia osserva inoltre che "negli Stati Uniti si è deciso di limitare la quarantena a 5 giorni per tutti. Siamo davanti ad un problema mondiale, dobbiamo guardarci attorno per capire come muoverci". Oggi si riunisce il Comitato tecnico-scientifico per valutare il da farsi: "Premesso che da sempre ho un ottimo rapporto di collaborazione con il governo e con gli organismi di cui si avvale, chiedo di valutare se i vaccinati con terza dose, asintomatici, possano evitare la quarantena". "I tecnici - conclude Zaia - sono loro, ma penso che per chi ha già fatto le tre dosi e non ha alcun sintomo si possa gettare il cuore oltre l'ostacolo. Non si tratterebbe di una novità". (Res)