Energia: Bernabé (Acciaierie d'Italia), tempesta perfetta ma ne usciremo presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza dei prezzi rientrerà nel prossimo anno, dunque ora bastano misure temporanee di sostegno al sistema industriale italiano. In particolare, condizioni di acquisto dell'energia equiparate a quelle delle imprese di altri Paesi dove si è già intervenuti con gli aiuti. Così si eviterà il paradosso della chiusura delle fabbriche mentre la domanda tira". Lo ha detto a "la Repubblica" Franco Bernabè, oggi presidente di Acciaierie d'Italia (la ex Ilva), che spiega cosa sta succedendo ai mercati globali dell'energia, una "tempesta perfetta" che rischia di compromettere la rincorsa dell'economia mondiale. Anche se lui è ottimista: "Il gas liquefatto arrivato in Europa con le navi americane e la prospettiva di rialzo delle temperature, favoriranno la discesa dei prezzi nell'immediato. Sono convinto, poi, che presto la ragionevolezza avrà la meglio e la Germania sbloccherà il gasdotto North Stream 2, creando così ulteriori condizioni per un raffreddamento dei prezzi". Un anno fa un megawattora costava circa 50 euro, oggi siamo a oltre 440. Ecco come ci si è arrivati: "Una convergenza di fattori storicamente anomala per il mercato dell'energia: la forte ripresa economica in Asia, accentuata dalla decisione cinese di tagliare le emissioni di CO2 in vista delle Olimpiadi; il poco vento nel mare del Nord che ha condizionato la produzione eolica; la chiusura dei giacimenti olandesi; la decisione della Russia, che copre il 50 per cento del fabbisogno europeo di metano, di non immettere gas sul mercato spot. (segue) (Res)