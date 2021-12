Energia: Bernabé (Acciaierie d'Italia), tempesta perfetta ma ne usciremo presto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insomma, l'incrocio malefico tra forte domanda in Asia e bassa offerta in Europa che ha fatto decollare i prezzi". "Quanto accaduto nell'ultimo decennio - continua il presidente - ha a che fare con l'avvento sui mercati di un gigantesco esportatore come gli Stati Uniti con il loro shale gas (il metano intrappolato nella porosità delle rocce). Le grandi compagnie in crisi hanno tagliato gli investimenti sull'estrazione. Certo, anche la prospettiva green ha il suo peso, ma da un altro punto di vista: la svolta è iniziata quando i grandi decisori economico-finanziari, dalla Banca d'Inghilterra al fondo Black Rock, fino alla tassonomia della Ue, hanno cominciato a spostare l'attenzione sugli investimenti sostenibili". "Bisogna chiedersi - osserva infine Bernabè - se è possibile cancellare nel giro di poco 250 anni di fonti fossili. Dalla rivoluzione industriale in poi c'è stata una crescita costante del benessere sociale e economico". Non contesta la svolta green del mondo: "Assolutamente no. Dico solo che nei prossimi anni ci sarà ancora bisogno delle fonti fossili per coprire buona parte del fabbisogno energetico. Dunque serve un approccio meno ideologico", ha concluso il presidente Ilva. (Res)