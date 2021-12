Covid: Sileri, no a tamponi preventivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Niente paura ad andare a cena con gli amici. Meglio, però, se sono pochi e tutti vaccinati". E, soprattutto, "nessuna corsa al tampone preventivivo, perché è inutile". Pierpaolo Sileri, medico chirurgo e sottosegretario al ministero della Salute, in una intervista a "Il Tempo" predica prudenza ma anche niente isterismi di fronte all'aumento rilevante dei contagi che si registra negli ultimi giorni. Si discute molto sulla necessità di ridurre la quarantena per i contatti stretti, azzerandola o riducendola per chi ha fatto la terza dose. E modificandola per chi ha solo la doppia dose. "E' scientificamente accertato che chi è vaccinato, e ancor più con la terza dose, ha molte meno probabilità di infettarsi rispetto ai non vaccinati o a chi ha completato il ciclo vaccinale magari cinque o sei mesi prima. Quindi è sensato, anche da un punto di vista scientifico, graduare la durata della quarantena in base al rischio: più alto per i non vaccinati, minimo per chi ha fatto il richiamo". (segue) (Res)