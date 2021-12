Covid: Sileri, no a tamponi preventivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le farmacie sono sempre più in difficoltà. Sileri non ritiene giustificato l'attuale aumento del ricorso ai tamponi: "Correre in farmacia appena si ha avuto un contatto a rischio non serve a nulla, tanto più che il virus ha un tempo di incubazione di qualche giorno. Meno che mai il tampone 'preventivo', in vista di cene a casa di amici: magari sono negativo adesso, ma sarò positivo domani. Bisogna sempre chiedere e affidarsi al giudizio del proprio medico di famiglia". Quanto alla variante Omicron, "non abbiamo ancora certezze definitive, ma i primi riscontri che vengono dal Sudafrica, dalla Scozia e dall'Inghilterra vedono un importante calo dei tassi di ospedalizzazione. Si tratta però di capire se questa minore aggressività dipenda anche o soprattutto dal fatto che c'è molta più gente protetta dal vaccino, quindi: pensare che Omicron sia più leggera non deve indurci a rimandare la prima o la terza dose di vaccino, anzi è il contrario", ha concluso Sileri. (Res)