Scozia: prima ministra Sturgeon, casi di Covid sono destinati ad aumentare ancora

- La prima ministra scozzese, Nicola Sturgeon, ha messo in guardia la popolazione che i casi di Covid sono destinati ad aumentare ulteriormente, visto che i nuovi dati indicano che i livelli del virus nella nazione rimangono a livelli record. Come riporta l'emittente radiotelevisiva "Bbc", in Scozia 9.360 persone sono risultate positive al coronavirus ieri, martedì 28 dicembre. "La trasmissibilità della variante Omicron si riflette nel forte aumento dei casi che stiamo registrando che ci aspettiamo salgano ancora nei prossimi giorni" ha affermato Sturgeon. Le prime analisi scientifiche mostrano che i contagi da variante Omicron hanno meno probabilità di causare malattie gravi rispetto ad altre varianti, tuttavia gli esperti hanno avvertito che ancora non si conoscono gli effetti a lungo termine della variante. Sturgeon ha esortato i cittadini a effettuare la dose di richiamo del vaccino e a seguire le regole sul distanziamento e le misure restrittive imposte dal governo. "So che è difficile, ma è davvero importante che la gente continui a rispettare le regole col nuovo anno", ha affermato la prima ministra.(Rel)