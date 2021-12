Regno Unito: effetti della variante Omicron “meno gravi” ma ieri nuovo record di contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sempre di più le voci del mondo scientifico britannico, corroborate da adeguati studi, secondo cui gli effetti della variante Omicron del Covid-19 sono nettamente “meno gravi” rispetto a quelle già diffuse in precedenza. È quanto si legge sul quotidiano britannico “The Guardian”, commentando il nuovo record di contagi giornalieri di Covid registrato ieri, quando sono stati segnalati 117 mila casi. Nonostante la variante Omicron sia responsabile della maggior parte delle ultime infezioni, John Bell, professore di medicina presso l'Università di Oxford, ha affermato che la popolazione dovrà a un certo punto "tornare alle proprie vite ordinarie", trattando la malattia come si farebbe con un normale raffreddore. Tuttavia, ha evidenziato Bell, questo momento potrebbe "non essere ancora arrivato". Altri studiosi britannici si sono espressi su posizioni simili, osservando come il governo dovrebbe considerare l'opportunità di rivedere le norme sui comportamenti da adottare in caso di positività al virus o contatto con persona positiva. Secondo gli esperti, è infatti necessario avere "una visione di maggior lungo periodo e pensare anche ad uno stato post-emergenziale".(Rel)