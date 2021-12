Imprese: Spagna, per Cimic (Acs) quest'anno contratti per 14,4 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cimic, filiale dell'azienda spagnola di costruzioni Acs, nel quarto trimestre del 2021 si è aggiudicata contratti per il valore di circa 14,4 miliardi di euro, seppur alcuni di questi come parte di joint venture. Lo riferisce il quotidiano "El Espanol". Nell'ottobre scorso, Cimic si è aggiudicata la costruzione e la gestione di un due tunnel a tre corsie a Melbourne, in Australia, per 2,4 miliardi di euro attraverso il consorzio Spark che comprende tre delle sue filiali (Pacific, Cpb Contractors e Ventia), oltre a WeBuild, Gs, China Construction Oceania, Capella Capital, John Laing e Dif. L'altro contratto di maggior valore assegnato nel corso dell'anno è stato quello per la costruzione della nuova linea della metropolitana verso il futuro aeroporto occidentale di Sydney. In questo caso, si tratta di una joint venture con Ghella. Il contratto vale 1,15 miliardi di euro. Cimic ha vinto, inoltre, la costruzione di un grattacielo di 39 piani a Sydney per 237 milioni di euro. "Le prospettive per i nostri mercati principali rimangono attraenti, sostenute dalla spesa pubblica per le infrastrutture per stimolare la ripresa economica", ha detto il presidente ed amministratore delegato di Cimic, Juan, Santamaria durante la presentazione dei risultati del quarto trimestre. (Spm)