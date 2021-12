Germania-Cina: ministra Esteri Baerbock non sarà a Olimpiadi Pechino, decisione personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha dichiarato che non sarà alle Olimpiadi invernali di Pechino “per decisione personale”. Come riferisce il quotidiano “Berliner Zeitung”, l'esponente dei Verdi ha affermato: “Sono un grande appassionata di sport, ma sicuramente non andrò alle Olimpiadi in questo momento, non era consueto per i ministri degli Esteri neanche in passato”. Baerbock ha, infine, ribadito che la Germania sta cercando una linea comune con gli altri Stati membri dell'Ue sulla questione del boicottaggio diplomatico dei giochi olimpici di Pechino. (Geb)