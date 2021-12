Spagna: BlackRock riduce partecipazione in Acs al 4,99 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo d'investimento statunitense BlackRock ha ridotto la sua partecipazione nell'azienda di costruzioni spagnola Aca al 4,99 per cento per la prima volta negli ultimi dieci mesi. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", si tratta della prima volta che scende sotto questa soglia dal primo marzo del 2021, quando BlackRock l'aveva ridotta al 4,7 per cento e progressivamente aumentata al 5,2 per cento lo scorso novembre. La partecipazione di BlackRock in Acs consiste in 14,39 milioni di azioni indirette e un pacchetto molto più piccolo di meno di un milione di azioni sotto forma di strumenti finanziari che ai prezzi di mercato attuali, è equivalente a circa 353 milioni di euro. (Spm)