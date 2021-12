Libia: rilasciato il giornalista Siraj Al Maqsabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di sicurezza della città di Bengasi, in Libia hanno liberato ieri il giornalista rapito da più di 30 giorni Siraj Al Maqsabi. Lo ha riferito una fonte vicina al giornalista citata dal sito di informazione "Al Wasat" affermando che quest'ultimo è tornato a casa sua nella città di Bengasi. Al momento, secondo quanto riporta “Al Wasat”, Al Maqsabi non sarebbe in grado di identificare i rapitori. La fonte ha aggiunto che i rapitori avevano il volto coperto per tutto il periodo del rapimento. (Lit)