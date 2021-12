Libia: Dabaiba, restiamo al potere fino a stesura nuova costituzione e svolgimento di vere elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di unità nazionale della Libia dovrebbe continuare il suo lavoro fino a quando non verrà stata redatta una costituzione e si si terranno vere elezioni. Lo ha affermato il primo ministro Abdulhamid Dabaiba nel suo discorso alla celebrazione nazionale dell'attuazione dell'iniziativa per facilitare il matrimonio, ribadendo che le leggi elettorali sono viziate e ingiuste. Dabaiba, il cui mandato di governo è in realtà scaduto lo scorso 24 dicembre, ha sottolineato le elezioni dovrebbero basarsi su basi costituzionali e su una vera costituzione che rappresenti tutti i libici. (Lit)