Libia: ministero Interno e comitato 5+5 studiano piano sicurezza strada costiera

- Il ministro dell'Interno del Governo di unità nazionale della Libia, Khaled Mazen, ha discusso ieri a Tripoli con il presidente del Comitato militare congiunto 5 + 5, il generale Ahmed Abu Shahma, gli ultimi sviluppi ed i passi di sicurezza per proteggere la strada costiera. Lo ha riferito l'emittente televisiva "218" aggiungendo che le due parti hanno anche discusso di sviluppare un piano per proteggere la strada che si estende dalla nuova città di Abu Qrain al comune di Al Jufra dal quale sono attualmente in corso i lavori per rimuovere i residuati bellici e le mine da parte di una squadra del genio militare. (Lit)