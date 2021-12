Libia: 125 candidati richiedono di tenere le elezioni il prossimo 24 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 125 candidati alle elezioni parlamentari in Libia hanno chiesto l'adozione del 24 gennaio 2022 come data per il voto per il primo turno delle elezioni presidenziali e fissare il 6 marzo 2022 come data per il voto per il secondo turno, in coincidenza con le elezioni legislative. Lo hanno reso noto i candidati in una dichiarazione congiunta rilasciata ieri ed monitorata dal quotidiano "Al Saa 24" dopo che la Camera dei rappresentanti ha deciso di convocare il capo dell'Alta commissione elettorale. Nella dichiarazione, i candidati hanno chiesto anche l'annuncio delle liste preliminari dei candidati alle elezioni parlamentari e delle liste finali dei candidati presidenziali. (Lit)