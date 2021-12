Libia: Camera dei rappresentanti rifiuta di tenere elezioni a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La camera dei rappresentanti della Libia sta per adottare una tabella di marcia a lungo termine per il prossimo periodo e ha rifiutato di tenere le elezioni a gennaio. Lo hanno riferito fonti dall'interno della stessa camera citate dal sito web d'informazioni "Afrigate" specificando che verrà discusso anche il fascicolo delle posizioni sovrane con un cambio di governo all'interno di una nuova tabella di marcia per la fase successiva. (Lit)