Regno Unito: proteste di Insulate Britain costate 4,7 milioni di euro a Polizia metropolitana

- I dati ufficiali del ministero dei Trasporti britannico rivelano che le proteste del movimento ambientalista Insulate Britain sono costate alla Polizia metropolitana di Londra (Met) 4 milioni di sterline (4,7 milioni di euro) tra il 13 settembre e il 20 novembre. Come riporta l'emittente radiotelevisiva "Bbc", il ministro dei Trasporti britannico Grant Shapps ha affermato di essere "inorridito" dai costi sostenuti in quel periodo. Il movimento chiede al governo britannico di isolare le case del paese, per tagliare le emissioni di carbonio entro il 2030. Le manifestazioni di Insulate Britain hanno bloccato per settimane diverse strade britanniche, causando spesso grandi disagi alla viabilità. Gli attivisti hanno spesso anche incollato le loro mani all'asfalto o tra di loro per rendere più difficile alla polizia porre fine alle dimostrazioni. La Met ha detto che 6.651 agenti e personale della polizia sono stati coinvolti nelle proteste.(Rel)