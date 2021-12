Indonesia: i lavoratori della compagnia energetica Pertamina annullano lo sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori della compagnia energetica statale dell’Indonesia Pertamina hanno annullato lo sciopero di dieci giorni inizialmente programmato da questa settimana. La revoca dello sciopero segue il raggiungimento di un accordo tra l'azienda e il sindacato dei dipendenti in merito alla revisione delle condizioni di lavoro, come annunciato oggi dal presidente del sindacato, Arie Gumilar. Lo sciopero nazionale, convocato dopo il fallimento delle trattative tra i sindacati e la dirigenza sulle condizioni lavorative, sarebbe dovuto iniziare oggi 29 dicembre e concludersi il 7 gennaio. “La dirigenza anticiperà e mitigherà ogni problema per assicurare che le operazioni della compagnia proseguano regolarmente”, aveva assicurato l'azienda tramite una nota.(Fim)