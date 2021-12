Covid: Zaia, rischiamo di mandare mezza Italia in quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri dei contagi di ieri sono impressionanti: 78 mila in tutta Italia, 7 mila nel suo Veneto. "Non dormo sonni tranquilli - spiega il governatore Luca Zaia al "Corriere della Sera" - e certo non sono il punto d'arrivo —. Con la variante Omicron sono destinati a crescere ancora. Però dobbiamo guardare l'ospedalizzazione e lì i numeri sono un terzo rispetto ad un anno fa. Lo scenario è cambiato radicalmente". Il virus è diventato molto contagioso ma fa meno danni: "La crescita è esponenziale. Oggi in Veneto ci sono 80 mila persone positive, poco più di un mese fa erano 8 mila. Questi numeri dipendono dalla quantità di tamponi e noi ne facciamo più di tutti gli altri. Non a caso abbiamo un indice di positività del 4,89 per cento, ben al di sotto della media nazionale (7,57). Ma voglio sottolineare un altro aspetto". "Tra ospedalizzati, contagiati, contatti stretti e quant'altro - continua il governatore - rischiamo di mandare in quarantena mezza Italia. Sono migliaia le persone che hanno già fatto la terza dose e che pur essendo asintomatiche sono costrette a rimanere in isolamento per 7 giorni in quanto hanno avuto un contatto con un positivo". (segue) (Res)