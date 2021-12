Usa: assalto al Congresso, respinta mozione per archiviare processo a Proud Boys

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice federale ha respinto una mozione che chiedeva di archiviare le accuse contro quattro membri del gruppo estremista dei Proud Boys, a processo per aver preso parte all'attacco al Campidoglio del 6 gennaio. Lo scrive il quotidiano "The Hill", ricordando che Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl e Charles Donohoe sono stati arrestati all'inizio di quest'anno con l'accusa di cospirazione, ostruzione a un procedimento ufficiale, distruzione di proprietà del governo e accesso a zone soggette a restrizioni. I quattro membri dei Proud Boys si erano mossi per respingere il primo atto d'accusa sostitutivo contro di loro, secondo il quale avrebbero aiutato a pianificare e orchestrare gli eventi del 6 gennaio, quando un gruppo di sostenitori dell'ex presidente Donald Trump ha preso d'assalto il Campidoglio per interrompere la certificazione del voto elettorale. Secondo i documenti del tribunale, Nordean e Rehl hanno iniziato a raccogliere fondi a dicembre dello scorso anno, affermando che il denaro era destinato a cose come "comunicazioni" e "attrezzatura protettiva". Si sono recati a Washington poco prima del 6 gennaio, insieme a molti altri membri dei Proud Boys.(Nys)