Usa-Polonia: colloquio Blinken-Rau, focus su sicurezza regionale e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri polacco, Zbigniew Rau. Lo riferisce il dipartimento di Stato. Il capo della diplomazia di Washington ha sottolineato “il nostro incrollabile impegno per la sicurezza transatlantica come pietra angolare per la stabilità e la prosperità regionali”. Il segretario di Stato ha riaffermato il forte sostegno degli Stati Uniti alla sicurezza della Polonia, che continua a fare i conti con lo sfruttamento dei migranti vulnerabili da parte della Bielorussia. Le parti hanno ribadito il fermo impegno degli Stati Uniti per l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina di fronte alla continua aggressione russa e il segretario di Stato ha informato la controparte sugli sforzi degli Stati Uniti per risolvere diplomaticamente il conflitto nell'Ucraina orientale. Blinken ha espresso apprezzamento per il veto del presidente polacco Andrzej Duda alla legge sulla proprietà dei media, osservando che riflette un contributo vitale alla salvaguardia della libertà di espressione, della santità dei contratti e dei valori condivisi che sono alla base del nostro rapporto.(Nys)