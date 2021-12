Giappone: scandalo spese di rappresentanza, nessuna incriminazione per l'ex premier Abe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio investigativo speciale della Procura di Tokyo hanno annunciato ieri, 28 dicembre, che non procederanno ad alcuna incriminazione nei confronti dell'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, al termine delle indagini scaturite dallo scandalo dei fondi pubblici utilizzati dal suo governo per una serie di cene ed eventi di rappresentanza. L'annuncio pone fine ad uno scandalo politico di alto profilo emerso due anni fa, e incentrato su una serie di eventi costati circa 200mila dollari nell'arco di cinque anni, pagati con fondi ministeriali e perlopiù riservati ad elettori e finanziatori di alto profilo della prefettura di Yamaguchi, "feudo" elettorale dell'ex premier Abe. Già a dicembre 2020 i procuratori di Tokyo avevano deciso di non contestare alcuna ipotesi di reato all'ex primo ministro a causa della scarsità di prove, mentre il segretario personale dell'ex premier era stato sanzionato per difetti nella rendicontazione delle spese al centro dello scandalo. Le indagini erano state riaperte lo scorso luglio con l'ipotesi di negligenza a carico di Abe. (Git)