Usa: morto a 82 anni l'ex leader del Senato Harry Reid

- E' morto all'età di 82 anni Harry Reid, politico democratico statunitense divenuto leader della maggioranza al Senato durante la presidenza di Barack Obama, segnata da forti divisioni politiche all'interno del Congresso federale. Reid, figlio di un minatore del Nevada ed ex pugile dilettante, aveva rappresentato il suo Stato al Congresso per oltre tre decenni dal 1982, sino a divenire interlocutore di riferimento di Obama nell'aspra battaglia politica che portò all'approvazione della riforma della sanità nota come "Obamacare" nel 2010. Fu proprio Reid a imporre nel 2013 una storica modifica unilaterale dei regolamenti del Senato nel 2013, per agevolare una tardiva nomina da parte di Obama alla Corte Suprema e privare i Repubblicani di parte degli strumenti di ostruzionismo che negli anni precedenti avevano contribuito alla sostanziale stagnazione dei lavori parlamentari. Tale iniziativa venne descritta dai Repubblicani come una mossa autoritaria. (Nys)