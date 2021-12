Vietnam: crescita Pil rallenta al 2,58 per cento nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam mostra segnali di ripresa socioeconomica, anche se l'uscita dalla pandemia di Covid-19 resta complessa. Lo ha dichiarato Francois Painchaud, rappresentante regionale del Fondo monetario internazionale (Fmi). Painchaud ha ripetuto la previsione formulata lo scorso 5 dicembre in occasione del Vietnam Economic Forum, secondo cui una ripresa nel quarto trimestre consentirà ad Hanoi di chiudere il 2021 con una crescita del prodotto interno lordo del 2,5 per cento, mentre nel 2022 la crescita dovrebbe aggirarsi attorno al 6,6 per cento. Il rappresentante del Fmi ha evidenziato l'importanza per il Paese di rafforzare la capacità del sistema sanitario, e di adottare politiche fiscali e monetarie mirate per consentire la ristrutturazione e il sostegno allo sviluppo dei settori maggiormente colpiti dalle ricadute dell'economia. Painchaud ha sottolineato le difficoltà di accesso al credito scontate da parte del tessuto imprenditoriale del Paese. (segue) (Fim)