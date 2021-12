Vietnam: crescita Pil rallenta al 2,58 per cento nel 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Investimenti del Vietnam, Nguyen Chi Dung, ha annunciato che Hanoi sta valutando l'innalzamento del tetto legale massimo di indebitamento pubblico, attualmente fissato al 60 per cento del prodotto interno lordo (Pil), per raccogliere ulteriori risorse a rilanciare l'economia colpita dalla pandemia di Covid-29. "Senza innalzare il tetto del debito non avremo risorse sufficienti per la crescita", ha dichiarato il ministro nel corso di un intervento all'Assemblea nazionale vietnamita oggi, 12 novembre. Il Pil del Vietnam ha subito una contrazione del 6,17 per cento nel terzo trimestre 2021, proprio a causa delle chiusure decretate per contenere la propagazione dei contagi. "Stiamo ancora calcolando di quanto i ltetto andrebbe innalzato", ha spiegato il ministro, secondo cui "un innalzamento eccessivo causerebbe instabilità macroeconomica". Hanoi si è data per quest'anno un obiettivo di crescita del 6,5 per cento; il governatore della banca centrale vietnamita, Nguyen Thi Hong, ha avvertito che il Paese potrebbe avvertire oil prossimo anno gli effetti di una pressione inflazionistica al rialzo. (Fim)