Indonesia: governo pronto a riautorizzare i voli dei Boeing 737 Max

- Il ministero dei Trasporti dell'Indonesia è pronto a revocare il divieto di volo imposto ai velivoli Boeing 737 Max, tre anni dopo il disastro aereo costato la vita a 189 persone in quel Paese. Una nota del ministero afferma che "dopo un rigoroso processo di indagine" e altre procedure, il divieto operativo sta per essere revocato. "Sino ad ora, diversi Paesi hanno già consentito la ripresa delle operazioni del 737 Max", che era stato messo a terra a livello mondiale dopo il disastro verificatosi in Indonesia e un secondo in Africa. In Indonesia la messa a terra dei 737 Max era stata decretata dal Direttorato generale dell'aviazione civile, alle dipendenza del ministero dei Trasporti. I due incidenti, costati la vita a un totale di 346 persone, erano stati ricondotti a falle nella progettazione del sistema anti-stallo dell'aeroplano sviluppato da Boeing. A seguito di migliorie ed altri aggiornamenti di sicurezza, il 737 Max è già tornato a volare in Paesi quali Stati Uniti, Brasile e Canada. (Fim)