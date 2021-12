Corea del Nord: Kim ordina "misure rivoluzionarie" per lo sviluppo rurale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha ordinato "importanti misure rivoluzionarie" tese a rilanciare lo sviluppo rurale ieri, nel corso di una sessione plenaria dell'Ottavo Comitato centrale del Partito del lavoro convocata lunedì 27 dicembre. Lo riferiscono oggi i media di Stato di quel Paese, secondo cui la riunione in corso punta a superare le gravi difficoltà economiche del Paese. Kim ha chiesto di "porre in essere strategie di sviluppo a medio e lungo termine e obiettivi prioritari per conseguire l'importante obiettivo dello sviluppo rurale in linea con le condizioni reali e le esigenze dei tempi". Una tra le priorità già individuate dal governo nordcoreano per "l'edificazione di un Paese potente" è il rilancio delle aree rurali e delle comunità locali: lo scorso novembre Kim ha visitato la città di Samjiyon, dove è in corso uni dei più importanti progetti di sviluppo urbano del Paese. (segue) (Git)