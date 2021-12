Malesia: nuovi allagamenti previsti in 4 Stati dal 31 dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il passaggio del supertifone Rai sulla Malesia, la scorsa settimana, ha causato alcuni tra i peggiori allagamenti degli ultimi anni. L'ultimo bilancio fornito dalle autorità di Kuala Lumpur è di almeno 48 morti e oltre 71mila sfollati al picco dell'emergenza. Proprio la capitale e lo Stato di Selangor - il più ricco della Malesia - figurano tra le aree maggiormente colpite dal maltempo, e secondo le prime stime economiche i danni ammontano già ad oltre 4,7 miliardi di dollari. Il tifone Rai ha colpito con maggior durezza le Filippine, mentre in Malesia ha innescato piogge torrenziali che sono proseguite incessantemente per oltre 36 ore. Il tifone rischia di causare anche danni politici al primo ministro malese Ismail Sabri Yaakob, al governo da circa quattro mesi e criticato da più parti per la scarsa tempestività delle misure di soccorso opposte al maltempo. Ieri il premier ha ammesso che la risposta delle autorità all'emergenza è stata segnata da "debolezze": "Non posso negarle, e lavorerò per migliorarle in futuro. La responsabilità non è del solo governo federale, ma anche dei governi statali e del personale in prima linea", ha aggiunto il primo ministro. (Fim)