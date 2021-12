Myanmar: segretario di Stato Usa Blinken chiede embargo armi dopo massacro civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno rinnovato ieri l'appello alla comunità internazionale ad approvare un embargo degli armamenti al Myanmar, dopo il massacro di civili verificatosi in quel Paese ad opera delle forze di sicurezza alla vigilia di Natale, e costato la vita anche a due cooperanti della Ong Save the Children. "L'aggressione di persone innocenti e di operatori umanitari è inaccettabile, e le atrocità diffuse dei militari contro il popolo birmano evidenzia l'urgenza di porre i membri (della giunta militare) di fronte alle loro responsabilità", ha dichiarato ieri il segretario di Stato Usa Antony Blinken. "La comunità internazionale deve fare di più per prevenire il reiterarsi di atrocità a Myanmar, inclusa la vendita di armi e di tecnologie a doppio uso alle forze armate" di quel Paese, ha aggiunto il segretario. (segue) (Nys)