Myanmar: segretario di Stato Usa Blinken chiede embargo armi dopo massacro civili (2)

- Il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, Martin Griffiths, si è detto "sconvolto" dai "resoconti credibili" secondo cui almeno 35 civili sono stati uccisi e i loro corpi dati alle fiamme dai militari del Myanmar. Griffiths ha chiesto al governo militare birmano di avviare una indagine immediata, mentre la Ong Save the Children ha confermato ieri la morte di due suoi operatori, il cui veicolo figura quelli oggetto dell'attacco nello stato birmano orientale di Kayah. Gruppi di monitoraggio e media locali hanno imputato l'attacco alla giunta militare al potere nel Myanmar dallo scorso febbraio. "Condanno questo incidente orribile e tutti gli attacchi contro i civili in quel Paese", ha dichiarato il sottosegretario Onu. (segue) (Nys)