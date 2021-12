Aerospazio: “Wsj”, il futuro di SpaceX ed Elon Musk dipende dal razzo Starship

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società aerospaziale SpaceX vuole utilizzare il suo razzo Starship per dei viaggi su Marte, perseguendo così la strategia da tempo indicata dal suo fondatore Elon Musk. Come si legge sul “Wall Street Journal”, Starship costituisce anche una base importante della futura strategia aziendale: l’obiettivo, infatti, è utilizzare il veicolo in parte per costruire Starlink, il servizio Internet satellitare che molti investitori ritengono possa alla fine costituire la principale fonte di entrate della società. SpaceX sta lavorando per migliorare il razzo Starship e renderlo utilizzabile per ridurre drasticamente i costi di lancio. Musk ha recentemente affermato che quest’attività richiede più tempo di qualsiasi altra singola iniziativa e ha avvertito che il vettore spaziale, insieme al servizio Internet, sta creando sfide significative per l'azienda. L'astronave, che verrebbe lanciata in orbita su un vettore soprannominato Super Heavy, è alta 160 piedi e ha un diametro di 30 piedi, uno spazio necessario per inviare in orbita centinaia di satelliti Starlink contemporaneamente, più delle diverse dozzine che è in grado di dispiegare proprio ora su uno dei suoi razzi Falcon 9.(Nys)