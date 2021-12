Commercio: Marinone (Pd), bene mozione proroga occupazione suolo pubblico a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mozione approvata oggi dall'Aula per allineare la proroga delle misure sulle occupazioni di suolo pubblico alla legge di Bilancio fino a marzo 2022 è un passaggio necessario". Così in una nota Lorenzo Marinone, consigliere capitolino e delegato del Sindaco per le Politiche giovanili. "Abbiamo lavorato in Commissione Commercio e Turismo ad una mozione che tenesse conto delle esigenze dei residenti, del decoro della città e fosse compatibile con le regole sulla sicurezza stradale. Non dobbiamo sottovalutare anche il ruolo che le attività commerciali e i dehors all'aperto rappresentano in tante aree della città, fuori dal centro e periferiche, come luogo di socializzazione e presidio di sicurezza. Da qui ripartiremo per il lavoro sul nuovo regolamento che possa conciliare le diverse esigenze, superando i limiti del precedente che ha talvolta generato eccessivo impatto sui territori".(Com)