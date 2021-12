Messico: Covid, governo non vaccinerà bambini con meno di 15 anni senza malattie pregresse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Prevenzione del ministero della salute del Messico, Hugo Lopez-Gatell, ha informato che il governo non autorizzerà la vaccinazione dei bambini di età inferiore ai 15 anni senza malattie croniche pregresse. "Non consideriamo vaccinare i bambini sotto i 15 anni senza comorbidità" ha dichiarato Lopez-Gatell in una conferenza stampa questa mattina, sottolineando come i paesi che hanno avviato la vaccinazione dei più piccoli hanno potuto grazie a un "eccesso" di vaccini. "Ci sono Paesi che hanno un surplus di vaccini, che hanno comprato dosi corrispondenti a tre o quattro volte la loro popolazione. Hanno tanti vaccini che si avvicinano alla data di scadenza e hanno urgente bisogno di somministrarli. Altri hanno deciso di donarli" ha detto il sottosegretario. (segue) (Mec)