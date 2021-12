Usa-Russia: dipartimento di Stato, rilascio Whelan e Reed è priorità vitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilascio dei cittadini statunitensi Paul Whelan e Trevor Reed, attualmente detenuti in Russia, è una priorità vitale per Washington. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. “Tre anni fa Paul Whelan è stato arrestato dalle autorità russe. Ha viaggiato in Russia come turista ed è stato incarcerato e condannato per false accuse”, ha detto Price. Il segretario di Stato Antony Blinken, ha aggiunto, “è stato molto chiaro sulla necessità che la Russia rilasci i cittadini statunitensi Paul Whelan e Trevor Reed incondizionatamente e immediatamente in modo che possano tornare a casa con le loro famiglie”. (Nys)