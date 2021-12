Usa: Cdc, variante Omicron rappresenta il 59 per cento dei casi di Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno stimato che la variante Omicron rappresenta ora circa il 59 per cento di tutti i casi di Covid negli Usa, una diminuzione significativa rispetto alla stima precedente da parte dell'agenzia. L'aggiornamento, scrive il “New York Times”, dimostra quanto sia difficile monitorare la nuova mutazione, data la rapidità con cui si diffonde. La scorsa settimana i Cdc avevano affermato che Omicron rappresentava circa il 73 per cento delle varianti circolanti negli Stati Uniti nella settimana terminata il 18 dicembre. Ma nella sua revisione l'agenzia ha fatto sapere che la variante ha rappresentato solo circa il 23 per cento dei casi quella settimana. In altri termini, la variante Delta resta quella prevalente nel Paese.(Nys)