Usa: “Wsj”, Biden considera nomina Raskin ai vertici della Fed

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta prendendo in considerazione la nomina Sarah Bloom Raskin per un ruolo di primo piano alla Federal Reserve (Fed) come parte di una lista di tre candidati per i posti del consiglio di amministrazione della banca centrale degli Stati Uniti. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, citando fonti vicine al dossier. L'amministrazione Biden tiene in ampia considerazione Raskin, ex governatore della Fed ed ex funzionario del dipartimento del Tesoro, come possibile vicepresidente della supervisione della banca centrale, il ruolo di controllo più influente del governo del sistema bancario statunitense. Biden sta anche prendendo in considerazione due economisti per altri seggi del consiglio della Fed che saranno presto vacanti: Lisa Cook, professoressa di economia e relazioni internazionali alla Michigan State University; e Philip Jefferson, professore e amministratore al Davidson College in North Carolina. Secondo il “Journal”, la nomina di Raskin potrebbe ammorbidire i democratici progressisti, alcuni dei quali si sono opposti alla decisione della Casa Bianca a novembre di offrire un secondo mandato al presidente della Fed, Jerome Powell, un repubblicano scelto per la prima volta dall'ex presidente Donald Trump.(Nys)