Legge Bilancio: Meloni, su tetto al contante Draghi in continuità con Conte

- "È sbagliata la scelta del governo Draghi e della sua maggioranza di confermare l'abbassamento del tetto all'uso del contante a mille euro a partire dal primo gennaio 2022". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Fratelli d'Italia - prosegue - aveva proposto con degli emendamenti alla manovra di cancellare e rivedere questo provvedimento, ma sono stati bocciati. Una scelta in perfetta continuità con il governo Conte, inutile a combattere l'evasione fiscale e che serve solo a drenare risorse dall'economia reale al sistema finanziario. Fd'I non si arrende e continuerà a combattere la sua battaglia contro una norma ideologica e che rappresenta solo l'ennesimo favore alle banche", conclude. (Com)