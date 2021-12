Polonia-Repubblica Ceca: premier Morawiecki, non chiuderemo la miniera di Turow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia non ha intenzione di chiudere la miniera di carbone e la centrale elettrica di Turow al confine con la Repubblica Ceca nonostante una disputa in corso con il governo di Praga. Lo ha dichiarato il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki nel corso di una conferenza stampa. "Abbiamo in corso una controversia con la Repubblica Ceca in merito a una miniera e una centrale elettrica a Turow. Non abbiamo assolutamente intenzione di interrompere il funzionamento della miniera e della centrale elettrica. La miniera e la centrale elettrica forniscono elettricità, riscaldamento a centinaia di migliaia di famiglie polacche. Quindi la chiusura della miniera porterebbe al freddo nelle case polacche", ha detto Morawiecki. Il primo ministro ha anche sottolineato che la decisione della Corte di giustizia europea (Cgue) è errata poiché potrebbe portare a numerose abitazioni polacche senza elettricità. "Agiamo nell'interesse dei cittadini polacchi, della società polacca, e questo perché è soprattutto nostro dovere prenderci cura dei loro interessi. Pertanto, la miniera e la centrale elettrica resteranno sicuramente in funzione", ha aggiunto. Allo stesso tempo, Morawiecki ha espresso la speranza che i negoziati con Praga sulla questione continuino nel gennaio del 2022 e che la Repubblica Ceca ritiri presto la denuncia inviata alla Commissione europea. (Vap)