Messico: Covid, governo non vaccinerà bambini con meno di 15 anni senza malattie pregresse (2)

- Lopez-Gatell ha inoltre sottolineato che l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) non ha raccomandato la vaccinazione nei bambini e, al contrario, ha evidenziato la necessità di aumentare la copertura vaccinale per gli adulti nei Paesi dove la popolazione non ha accesso ai vaccini. Inoltre il sottosegretario ha evidenziato che la generazione di nuove varianti del virus Sars-Cov-2 proprio avviene in contesti di bassa copertura vaccinale. Alla data del 27 dicembre 2021 oltre il 56 per cento della popolazione messicana ha completato il ciclo vaccinale. Il Messico ha registrato da inizio pandemia quasi quattro milioni e 300 mila morti per patologia riconducibili al contagio da nuovo coronavirus. (Mec)