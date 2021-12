Sicurezza: Serracchiani (Pd), da deputati dem solidarietà a Patuanelli per gravi minacce ricevute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera

23 luglio 2021

- A nome delle deputate e dei deputati del Pd esprimo la piena solidarietà al ministro Patuanelli per le gravissime minacce ricevute. Lo scrive in una nota la capogruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani. “Auspichiamo che gli autori di queste vigliacche intimidazioni vengano presto individuati. Occorre dire basta e condannare senza incertezze quanti sfruttando paure e dubbi alimentano un pericoloso clima d’odio”, aggiunge. (Com)