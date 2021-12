Sicurezza: Castellone (M5s), solidarietà del movimento a Patuanelli per minacce di morte ricevute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- A nome del gruppo M5s del Senato esprimo piena solidarietà al ministro delle Politiche agricole e forestali, Stefano Patuanelli, per la busta contenente minacce di morte a lui indirizzata. Lo scrive in una nota la capogruppo del M5s al Senato, Mariolina Castellone. “Episodi del genere ci dicono che è necessario non abbassare la guardia rispetto ai rischi di espressioni violente da parte di facinorosi”, prosegue. “L'auspicio è che i responsabili possano essere individuati al più presto. Siamo certi in ogni caso che le attività del ministro Patuanelli, del nostro caro Stefano, andranno avanti con ancora più forza e senza alcun timore", conclude. (Com)