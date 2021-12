Sicurezza: D’Incà, lavoro Patuanelli proseguirà con forza nonostante minacce, siamo con te

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Tutta la mia solidarietà a Stefano Patuanelli per le gravi minacce ricevute. Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le riforme, Federico D’Incà. “Questo clima d'odio non è tollerabile, il lavoro di Stefano non si fermerà e proseguirà con forza. Siamo con te”, aggiunge. (Rin)